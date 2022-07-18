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    Более 8 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

    18 Июля 2022, 08:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 июля лечение от КВИ продолжают получать 8 733 человека (–8 626+ и 107 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в стационарах находится 680 пациентов, на амбулаторном уровне – 8 053 пациен тов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

    За прошедшие сутки в Казахстане выявили 1477 заболевших коронавирусом, выздоровели 36 человек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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