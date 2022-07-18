Более 8 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 июля лечение от КВИ продолжают получать 8 733 человека (–8 626+ и 107 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находится 680 пациентов, на амбулаторном уровне – 8 053 пациен тов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 1477 заболевших коронавирусом, выздоровели 36 человек.