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Более 8 млрд тенге заработали платные дороги в прошлом году

10 Февраля 2022 10:35
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Более 8 млрд тенге заработали платные дороги в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году сборы по платным участкам составили 8,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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В частности, поступления по четырем платным участкам общей протяженностью 682 км за 12 месяцев прошлого года составили 6,9 млрд тенге. Это участки автодорог республиканского значения «Нур-Султан - Темиртау», «Нур-Султан - Щучинск», «Алматы - Капшагай» и «Алматы - Хоргос».

С 23 ноября прошлого года заработали еще 7 платных участков: «Тараз – Кайнар», «Шымкент – Кызылорда», «Шымкент – Тараз», «Шымкент - гр. Узбекистана», «Талдыкорган – Капшагай», «Кокшетау – Щучинск», «Нур-Султан – Павлодар». До конца 2021 года сборы с данных участков составили 1,2 млрд. тенге.

Средства от сбора были направлены на содержание и поддержку дорожной и придорожной инфраструктуры, а также программно-аппаратного комплекса на данных платных участках.

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#Правительство РК   #Экономика   #Дороги   #МИИР РК  
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