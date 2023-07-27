Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Более 8 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт системы теплоснабжения Риддера

    27 Июля 2023, 08:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК продолжает работу по ремонту и подготовке к предстоящему отопительному сезону систем теплоснабжения в регионах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В частности, согласно документу из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, выделяются средства в общей сумме порядка 8 млрд 400 млн тенге для города Риддера Восточно-Казахстанской области.

    Большая часть средств будет направлена на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения.

    Также финансирование будет использовано в капитальном ремонте галереи топливоподачи и системы аспирации.

    Напомним, 23 марта 2023 г. на ТЭЦ города Риддера в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

    Как сообщалось, в ноябре 2022 года в городе Риддере произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города.

    23 марта очередная авария случилась на Риддерской ТЭЦ – из-за хлопка угольной пыли произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Энергетика Восточно-Казахстанская область ЖКХ
    Новости по теме
    Новости по теме
    2,4 трлн тенге потратят на строительство новых школ в Казахстане
    10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    Более 2 млрд тенге было выделено в этом году на ремонт школ в ВКО
    Ремонт бордюров по Аль-Фараби завершили в Алматы
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни
    5 10 человек погибли при крушении частного самолета в России