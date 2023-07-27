Более 8 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт системы теплоснабжения Риддера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК продолжает работу по ремонту и подготовке к предстоящему отопительному сезону систем теплоснабжения в регионах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.



В частности, согласно документу из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, выделяются средства в общей сумме порядка 8 млрд 400 млн тенге для города Риддера Восточно-Казахстанской области.

Большая часть средств будет направлена на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения.

Также финансирование будет использовано в капитальном ремонте галереи топливоподачи и системы аспирации.

Напомним, 23 марта 2023 г. на ТЭЦ города Риддера в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года в городе Риддере произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города.