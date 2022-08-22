Более 8 млрд пенсионных накоплений доверили казахстанцы управляющим компаниям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы доверили пенсионные накопления управляющим компаниям на сумму более 8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отечественном рынке действуют несколько управляющих компаний. По данным ЕНПФ, казахстанцы на сегодня инвестировали пенсионные накопления на сумму 8 762 млн тенге, было одобрено 5 916 заявок. Доходность управляющими компаниями предлагается разная - от 3,5% до 7,5% и выше.

С 2021 года гражданам, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, предоставляется возможность передавать часть своих пенсионных накоплений в доверительное управление частным управляющим инвестиционным портфелем.

Как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, требования к управляющим компаниям строгие и касаются как опыта финансовой деятельности и деловой репутации, так и наличия собственного капитала. Он должен составлять не менее 3 млрд тенге, при опыте управления активами в течение последних 3 лет в сумме не менее 5 млрд тенге. Также должны отсутствовать факты убыточной деятельности по результатам последних 2 лет.