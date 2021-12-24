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Более 8,9 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19
24 Декабря 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
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На 24 декабря в Казахстане I компонентом провакцинировано 8 931 073 человек, II компонентом - 8 432 936 человек.
За последние сутки в Казахстане выявили 460 заболевших, выздоровели от КВИ 686 человек.
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