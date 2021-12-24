Более 8,9 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

На 24 декабря в Казахстане I компонентом провакцинировано 8 931 073 человек, II компонентом - 8 432 936 человек.