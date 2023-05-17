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    Более 8,5 тысяч домов подключены к газу в Астане

    17 Мая 2023, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны Максат Есмагулов сообщил о ходе газификации столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе 20 тысяч частных домов, которые находятся в жилых массивах. Из них на сегодняшний день к 12 тысячам абонентов подведен газ, из которых подключились к газу 8,5 тысяч абонентов. Ежемесячно у нас эта цифра растет, люди видят, насколько это удобно и комфортно», - сказал Максат Есмагулов на брифинге в пресс-центре службы коммуникаций столицы.

    Он назвал подключенные к газу районы.

    «Можно увидеть, что в Коктале и на Юго-Востоке 4 дома из 5 перешли на газ. Думаю, к предстоящему отопительному сезону эта цифра значительно увеличится. У нас полностью газифицированы жилые массивы Коктал-1, Коктал-2 и Агрогородок, Промышленный, Юго-Восток (правая и левая сторона), Куйгенжар, Мичурино, Транснациональный, а также 4 микрорайона – это дома в районе улиц Московская и Потанина, Нурбесик, Акбидай», - отметил спикер.

    «Также к газу подключены и большие объекты – 1 завод, 15 многоквартирных жилых домов, порядка 300 субъектов МСБ (магазины, бани, СТО, объекты питания)», - добавил М. Есмагулов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Газификация
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