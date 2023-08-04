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    Более 8,2 млрд тенге выделили нуждающимся родителям для подготовки детей к школе

    4 Августа 2023, 14:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр просвещения РК Едил Оспан сообщил об оказанной помощи нуждающимся родителям для подготовки детей к школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня Управления образования перечисляют средства на счета родителей учащихся или лиц их замещающих для приобретения школьных комплектов каждому обучающемуся в семье. Родители должны предоставить подтверждение приобретения данных товаров», - сказал Едил Оспан на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, финансовая и материальная помощь назначается на основании заявления родителей, на имя директора школы.

    «По состоянию на 3 августа регионы перечислили на счета родителей более 8,2 млрд тенге с охватом 201 206 детей (43,9%). В регионах совместно с НПП «Атамекен» (с привлечением предпринимателей) организовываются выездные школьные ярмарки, автолавки, реализующие школьную одежду и канцелярские принадлежности по сниженным ценам», - отметил спикер.

    Максимальный размер оказания помощи на одного ребенка по стране выплачивается в Павлодарской области – 47,3 тысяч тенге.

    «Эти работы будут завершены во всех областях до конца августа», - пообещал вице-министр.

    Напомним, 1 сентября текущего года в школу пойдут 380 тысяч первоклассников, общее количество обучающихся в школах составит более 3,5 млн детей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Регионы Казахстана Минпросвещения РК школа Дети
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