Более 7800 мест для спортсменов уже обеспечено на Токио 2020

НУР-СУЛТАН. Казинформ – Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о выделении 70 процентов лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио. Таким образом, участниками предстоящей Олимпиады стали более 7800 спортсменов, передает МИА «Казинформ».

Остальные квоты разыгрываются в соответствии с рейтингами, а также через квалификационные соревнования. Завершилось распределение путевок по футболу, водному поло, спортивной борьбе, велоспорту на треке и шоссе, гандболу, хоккею на траве, волейболу, скалолазанию, прыжкам в воду и конному спорту.