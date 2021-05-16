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    Более 7800 мест для спортсменов уже обеспечено на Токио 2020

    16 Мая 2021, 17:16

    НУР-СУЛТАН. Казинформ – Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о выделении 70 процентов лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио. Таким образом, участниками предстоящей Олимпиады стали более 7800 спортсменов, передает МИА «Казинформ».

    Остальные квоты разыгрываются в соответствии с рейтингами, а также через квалификационные соревнования. Завершилось распределение путевок по футболу, водному поло, спортивной борьбе, велоспорту на треке и шоссе, гандболу, хоккею на траве, волейболу, скалолазанию, прыжкам в воду и конному спорту.

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