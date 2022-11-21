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    Более 78% особенных детей в Жамбылской области проходят обучение в школах

    21 Ноября 2022, 22:47

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области ведется работа по обеспечению качественным образованием детей с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении образования акимата области, в этом учебном году из 7 922 детей с ограниченными возможностями 6 233 охвачены обучением и воспитанием.

    Так, в 86 дошкольных учреждениях инклюзивно воспитываются около 2,5 тыс. детей. В 443 средних школах инклюзивное образование получают свыше 1,1 тыс. детей.

    Более 500 детей учатся в четырех специальных коррекционных школах-интернатах, около 300 - в специальных классах общеобразовательных школ. На дому получают образование 1 500 детей.

    В профессионально-технических колледжах обучается 201 ребенок с ограниченными возможностями.

    По области работают 29 специальных учреждений и кабинетов. Это четыре специальные школы-интернаты, шесть психолого-медико-педагогических консультаций, 12 кабинетов психолого-педагогической коррекции, один реабилитационный центр, пять кабинетов поддержки инклюзии и ресурсных центров, один центр для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра «Асыл Мирас».

    Как сообщалось ранее, ко Дню инвалидов в Таразе обновился автопарк сети психолого-медико-педагогических консультаций. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов вручил ключи от пяти служебных автомобилей марки «LADA Largus». Государство на постоянной основе оказывает социальную поддержку детям с особыми образовательными потребностями.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Общество Дети
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