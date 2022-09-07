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    Более 777 млн тенге похитил менеджер банка в Актобе

    7 Сентября 2022, 16:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 777 млн тенге похитил со счета АО менеджер банка в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В суде №2 Актобе рассмотрели дело в отношении менеджера банка. Его обвинили в мошенничестве. Работник банка, используя свое служебное положение, похитил более 777 млн тенге со счета акционерного общества.

    В суде подсудимый частично признал вину, но не согласился с суммой ущерба. Вина подсудимого доказана и заключением судебно-экономической экспертизы, а также другими материалами уголовного дела. Прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы, без права занимать должности в банковской сфере сроком на 10 лет.

    Суд смягчил наказание, так как у подсудимого есть маленький ребенок. Менеджера признали виновным по статье 190 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса и приговорили к лишению свободы на 5 лет. Он не имеет права занимать должности в банковской сфере в ближайшие 10 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Банки Актюбинская область Суды
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