Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Более 764 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане с 1 октября

    3 Ноября 2022, 17:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозу ВОЗ в предстоящий эпидемический сезон актуальны будут три штамма вируса - A (H3N2) и B, сообщила сегодня на брифинге в СЦК руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

    «В Казахстане мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа ежегодно осуществляется с 1 октября по 30 апреля. С начала текущего эпидсезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ, 521 лабораторно подтвержденный случай гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 179, среди беременных - 106. Заболеваемость в республике на уровне аналогичного периода прошлого года», - отметила представитель Минздрава РК.

    Помимо гриппа, по ее словам, в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы. На другие негриппозные инфекции обследовано 1202 проб, из них в 254 пробах (21,1%) установлен положительный результат, в том числе риновирус – 93, РС вирус – 77, парагрипп - 31, коронавирус – 20, аденовирусная – 17, бокавирус – 10, метапневмовирус – 6.


    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 400 тысяч больных диабетом обеспечивают бесплатными лекарствами в РК
    Коронавирусом за сутки заболели 39 казахстанцев
    Более 800 казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса
    Сделать прививку против гриппа казахстанцам рекомендует Минздрав
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Новости партнеров