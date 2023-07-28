Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+31+33℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Более 76 млн тенге похитила бухгалтер школы в Мангистауской области

    28 Июля 2023, 10:09

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области прокуроры выявили хищение бюджетных средств на сумму более 76 млн тенге в одной из общеобразовательных школ областного центра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Мангистауской области.

    В ходе сверки штатного расписания и банковских счетов была выявлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой главного бухгалтера школы, который на протяжении 3-х лет начислял себе излишние суммы.

    По факту прокурорами возбуждено уголовное дело, расследование было поручено ДЭР области.

    В ходе следствия бухгалтер данной школы признал свою вину полностью.

    Приговором суда виновное лицо осуждено по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение и растрата вверенного имущества) к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Суды Генпрокуратура Мангистауская область школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен новый зампрокурора СКО
    Кайрату Кудайбергену продлили арест на месяц
    Криминальные авторитеты приговорены к длительным срокам в Астане
    Жасулан Еламанов назначен прокурором области Улытау
    Популярное
    1 Дома лучше: количество покидающих Казахстан граждан резко сократилось
    2 Более 70 судебных исполнителей привлекли к ответственности прокуроры СКО
    3 Минсельхоз Кыргызстана сообщил о ситуации на Кировском водохранилище
    4 Строительство АЭС в Улкене: что говорит местное население
    5 Какие меры помогут решить проблемы поливной воды в Жамбылской области