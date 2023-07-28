Более 76 млн тенге похитила бухгалтер школы в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области прокуроры выявили хищение бюджетных средств на сумму более 76 млн тенге в одной из общеобразовательных школ областного центра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Мангистауской области.



В ходе сверки штатного расписания и банковских счетов была выявлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой главного бухгалтера школы, который на протяжении 3-х лет начислял себе излишние суммы.

По факту прокурорами возбуждено уголовное дело, расследование было поручено ДЭР области.

В ходе следствия бухгалтер данной школы признал свою вину полностью.

Приговором суда виновное лицо осуждено по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение и растрата вверенного имущества) к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.