Более 76 млн тенге погасили шымкентские осужденные по исковым задолженностям

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время на производственных площадях учреждений уголовно-исполнительной системы города Шымкента осуществляют свою деятельность 13 субъектов малого и среднего бизнеса. Они обеспечивают осужденных оплачиваемой работой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС города.

«Всего в наших учреждениях отбывают наказание свыше 2,5 тысяч осужденных. Из них около 800 человек работают как на промышленных зонах, так и на территории учреждений. Они шьют одежду, обувь, занимаются металлообработкой и обработкой дерева, собирают мебель. При этом, это оказывает положительное влияние на процесс исправления осужденных, а также позволяет возместить исковые задолженности по исполнительным листам», - отметил начальник Департамента УИС по городу Шымкенту Тенизжан Джанибеков.

Осужденные изготавливают различные изделия по заказу местных предпринимателей, которые зачастую выставляются на ярмарках и выставках.

В результате выполняемой работы за 9 месяцев 2021 года из заработной платы 241 осужденного, имеющих иски была возмещена задолженность в размере 20 млн 527 тыс тенге. А по результатам разъяснительной работы с осужденными добровольно выплачена задолженность в размере 55 млн 769 тыс 200 тенге.

«Эти средства направляются на возмещение ущерба, причиненного осужденными, согласно приговору суда», - сообщил глава ДУИС.

В Департаменте УИС отметили, что регулярно проводят встречи с частными предпринимателями, с целью заключения договоров для создания дополнительных рабочих мест для осужденных.



