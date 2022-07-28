Более 750 вызовов за сутки выполнила служба 103 в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На трассу Павлодар-Маралды медики выезжали к месту происшествия, где легковой автомобиль слетел в кювет, а на дорогу Павлодар-Кенжеколь из-за столкновения автобуса с 2 машинами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 750 экстренных вызовов выполнила павлодарская служба 103 за минувшие сутки», - сообщили в пресс-службе павлодарской областной станции скорой помощи.

Были вызовы, связанные с ДТП, поражением током и преждевременными родами.

«Первый срочный вызов 27 июля на линию 103 поступил около двух часов ночи. Поводом стала авария на трассе Павлодар-Маралды, где в кювет слетел легковой автомобиль. Медицинская бригада была на месте происшествия уже спустя 9 минут после звонка. К сожалению, врачи констатировали смерть 21-летней девушки, которая получила травмы, несовместимые с жизнью», - сообщили на станции.

Еще одно ДТП случилось на дороге между Экибастузом и поселком Солнечный, где столкнулись два автомобиля. Участниками аварии стали пять человек, трое из которых отказались от медосмотра. Двоих пострадавших: 15 летнюю девочку и 68-летнюю женщину - с различными травмами увезли в экибастузскую городскую больницу.

«В другом дорожно-транспортном происшествии на трассе Павлодар-Кенжеколь пострадали 8 человек. На место, где столкнулись два автомобиля и автобус, направили три кареты скорой помощи. Доезд составил 8 минут. После оказания первой помощи двоих детей 8 и 10 лет, 20-летнего молодого человека и 5 женщин от 24 до 56 лет с различными травмами госпитализировали», - проинформировали в «скорой».

В Экибастузе помощь медработников понадобилась на стройучастке, где реконструируют канализационный коллектор. Автокрановщик стрелой зацепил высоковольтные линии электропередачи. В результате скончался 39-летний мужчина, его 33-летний коллега получил ожоги конечностей 3-4 степени.