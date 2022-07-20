Более 750 кг наркотиков изъяли жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Комплексную, системную работу по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств проводят жамбылские полицейские, предает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала 2022 года на территории Жамбылской области зарегистрировано 286 наркопреступлений. Для сравнения – за такой же период 2021 года – 324, сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Нуржан Рахметуллаев.

«Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании и борьба с незаконным оборотом – одно из важнейших направлений государственной политики. По итогам 44 дней проведения специального оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» выявлено 82 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято около 751 килограмма различных наркотических средств», - отметил спикер.

Помимо этого, в рамках мероприятия «Карасора-2022» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на территории Шуского, Меркенского и Байзакского районов, с привлечением сельхозтехники, уничтожили на 110 гектарах предпесковой зоны более 23 тонн дикорастущей конопли.

На территории Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в регионе завершился месячник по борьбе с наркоманией.

«В ходе месячника жамбылские полицейские, совместно с представителями местных исполнительных органов, провели профилактические мероприятия, семинары, встречи и лекции. Состоялась показательная акция сжигания изъятых наркотических средств. Прошли дни открытых дверей с консультациями психологов, социальных работников, узких специалистов. В парке Тараза провели широкомасштабную акцию, в ходе которой сотрудники спецподразделений, кинологи продемонстрировали свои профессиональные навыки».

«Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о вреде психоактивных веществ, способствуют отказу граждан от употребления наркотических средств. Призываю всех проявить гражданскую позицию и совместными усилиями оказать положительное влияние на подрастающее поколение», - сказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Нуржан Рахметуллаев.