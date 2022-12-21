Более 75 тысяч тонн шоколада и кондитерских изделий произвели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев 2022 года в Казахстане произведено 75,7 тысячи тонн шоколада и кондитерских изделий — на 7,2% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По информации ведомства, на долю импорта пришлось 93,4 тысячи тонн сладкого, это также на 9,1% больше чем за аналогичный период прошлого года. Удельный вес завозной продукции составил 55,2%.

По итогам 10 месяцев на внутреннем рынке было реализовано 140,2 тысячи тонн шоколадных и кондитерских изделий. При этом, на экспорт было отправлено 28,9 тысячи тонн сладкой продукции.





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