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    Более 75 тысяч гектаров земли возвращены государству

    21 Сентября 2022, 16:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За нецелевое использование земель и их незаконное предоставление прокурорами внесены акты надзора по возврату 109,5 тысячи гектаров земельных участков, из которых более 75 тысяч гектаров на сумму свыше 5 млрд тенге возвращены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

    По данным официального представителя комиссии Зеина Алипбека, в частности, возвращены следующие земельные участки:

    - в Костанайской области в нарушение Земельного Кодекса, местный районный исполнительный орган, не имея на то полномочий (компетенция исключительно областного уровня), выдал акционерному обществу 1 тысячу гектаров земли кадастровой стоимостью 12 млн тенге. Кроме того, в ходе работ на этом участке, проводимых АО, допущены нарушения ст. 5 Водного Кодекса (в нарушение принципа рационального использования водных объектов осушено озеро Малый Танат), в связи с чем также отменены экологические разрешения, полученные АО на добычу более 7 млн тонн руды стоимостью свыше 140 млн долларов;

    - в Экибастузе неиспользуемые земельные участки общей площадью 15,3 тысячи гектаров кадастровой стоимостью 102 млн тенге;

    - в городе Косшы Акмолинской области земельный участок площадью 20 гектаров кадастровой стоимостью более 600 млн тенге, который в 2005 году в нарушение закона, без соблюдения процедур торгов, был реализован в пользу ТОО;

    - в Сарысуском районе Жамбылской области государству был возвращен земельный участок площадью 60 тысяч гектаров кадастровой стоимостью 336 млн тенге, ранее незаконно предоставленный ТОО без подачи соответствующего заявления и землеустроительного проекта;

    - В Алматинской области внесено пять актов надзора о возврате государству 16 тысяч гектаров земли кадастровой стоимостью 140 млн тенге, незаконно предоставленных или неиспользуемых по целевому назначению. К примеру, в Карасайском районе ТОО с 2006 года не использовались 4 546 гектаров сельскохозяйственных земель кадастровой стоимостью 64 млн тенге. Часть этих земель находится в охранной зоне Иле-Алатауского государственного национального природного парка.


    Генпрокуратура Борьба с коррупцией
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