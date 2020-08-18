Более 740 тысяч казахстанцев охвачены мерами содействия занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день за последние семь месяцев 743 тысячи казахстанцев охвачены мерами содействия занятости. Об этом на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы планировали охватить мерами содействия занятости более 1,2 млн человек. Из этих мер наиболее важной является программа «Енбек». В рамках этой программы планировали охватить 600 тысяч человек. На сегодняшний день в рамках этой программы трудоустроено 379 тысяч человек», - рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

По его словам, для поддержки населения занятостью также была принята программа «Дорожная карта занятости».

«Мы планировали трудоустроить 255 тысяч человек. По итогам семи месяцев этой программой охвачено 154 тысячи человек. Кроме того, были приняты такие госпрограммы, как «Нурлы жер», «Нурлы жол». В рамках этих государственных программ планировали охватить 364 тысяч человек. В ходе их реализации трудоустроились 210 тысяч человек. Таким образом, в целом, этими мерами охвачены 743 тысячи казахстанцев», - пояснил Серик Шапкенов.