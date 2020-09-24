Более 73 млрд тенге надбавок выплатил медикам ФСМС - Болат Токежанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За март-август текущего года Фонд социального медицинского страхования выплатил надбавки врачам на сумму 73,7 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК заявил председатель правления ФСМС Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фонд по-прежнему проводит выплату надбавок медицинским работникам и специалистам, задействованным в противоэпидемиологических мероприятиях. За март-август месяцы текущего года выплачено надбавок на сумму 73,7 млрд тенге», - сообщил Б. Токежанов.

По итогам августа Фондом выплачиваются около 17 млрд тенге надбавок 66 тысячам медицинских работников.

«Согласно новому приказу Министерства здравоохранения РК перечень медицинских работников расширился. До конца года за счет средств Фонда предусмотрено проведение около 2 млн ПЦР-исследований пациентов на коронавирус», - заключил он.