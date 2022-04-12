Более 711 тысяч подростков в Казахстане полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Министерство здравоохранения РК обновило данные по количеству привитых вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 12 апреля, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 986 598 человек, II-м компонентом - 854 756 человек.

Из них: I-й дозой п одростки – 795 303, б еременные женщины – 36 545, к ормящие женщины – 130 828. II-й дозой п одростки – 711 473, б еременные женщины – 31 101, к ормящие женщины – 110 917.

Как сообщалось ранее, 11 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки, 151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.