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    08:58, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 711 тысяч подростков в Казахстане полностью привились против КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Министерство здравоохранения РК обновило данные по количеству привитых вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 12 апреля, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 986 598 человек, II-м компонентом - 854 756 человек.

    Из них: I-й дозой п одростки – 795 303, б еременные женщины – 36 545, к ормящие женщины – 130 828. II-й дозой п одростки – 711 473, б еременные женщины – 31 101, к ормящие женщины – 110 917.

    Как сообщалось ранее, 11 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки, 151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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