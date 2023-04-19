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    Более 7000 кубометров снега вывезли за сутки в Акмолинской области

    19 Апреля 2023, 19:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с выпадением обильных осадков в отдельных регионах местными исполнительными органами в усиленном режиме возобновлены работы по очистке дорог и вывозу снега из населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

    Под влиянием антициклонов в период с 14 по 18 апреля 2023 года наблюдалось обильное выпадение осадков в виде снега в Степногорске, Косшы, в Астраханском, Аккольском, Ерейментауском и Целиноградских районах.

    В целях недопущения подтопления талыми водами жилых домов и объектов социального значения коммунальными службами вышеуказанных районов за сутки вывезено 7453 кубометров снега из населенных пунктов.

    Всего с начала зимнего периода и по сегодняшний день вывезено 1,6 млн. кубометров снега.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

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