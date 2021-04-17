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    Более 7000 абонентов остались без газа в Шымкенте из-за аварии

    17 Апреля 2021, 21:11

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Более 7000 абонентов остались без газа в Шымкенте из-за повреждения подземного газопровода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

    Как сообщили в управлении по ЧС Шымкента, 16 апреля в 23:50 в микрорайоне Асар Каратаусского района, по улице Новостройка б/н, при проведении земляных работ трактором-экскаватором марки «Hyunday» ковшом был поврежден подземный газопровод диаметром ДУ-315 мм высокого давления. Утечку газа локализовали.

    От системы газоснабжения отключены 7578 абонентов частного сектора,12 коммунальных бытовых предприятий, 6 промышленных предприятий, 1 поликлиника. Газопровод находиться на балансе АО «КазТрансГазАймақ» и ЖКХ.

    Также от системы газоснабжения частного газопровода отключены 140 абонентов частного сектора, 1 асфальтный завод. Жертв и пострадавших нет.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Шымкент
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