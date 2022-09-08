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    Более 700 жителей Мангистауской области планируется призвать на срочную воинскую службу

    8 Сентября 2022, 19:52

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области начался осенний призыв на срочную воинскую службу. Первая команда новобранцев направлена в Пограничную службу КНБ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

    Призывная кампания стартовала 1 сентября. По традиции первыми комплектуются подразделения Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

    «Во время изучения и отбора призывников согласно алгоритму проводятся районная и областная медицинская комиссии, психологическое и полиграфическое исследование, сдача наркологических и ПЦР тестов, а также проведение УЗИ брюшной полости. Все новобранцы готовы проходить воинскую службу», - сообщил начальник отдела призыва на срочную воинскую службу майор Талгат Сарбасов.

    С его слов, из Мангистауской области планируется призвать на срочную воинскую службу более 700 юношей возрасте от 18 до 27 лет. Из этого числа около 300 призывников отправятся в ряды Вооруженных сил, более 230 человек будет призвано в Национальную гвардию, еще свыше 170 новобранцев - в Пограничную службу Комитета национальной безопасности.

    Призыв на воинскую службу организуют и обеспечивают местные исполнительные органы. Областную призывную комиссию возглавляет первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров. Он отметил, что в ходе призывной кампании оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений, а также персональными повестками, которые направляются на домашние и рабочие адреса.

    Призывная кампания продлится до 31 декабря текущего года.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Армия Мангистауская область Общество Вооруженные силы
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