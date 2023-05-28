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    Более 700 заявок на участие в проекте «Ауыл аманаты» одобрили в Актюбинской области

    28 Мая 2023, 00:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 738 заявок от сельских жителей на участие в проекте «Ауыл аманаты» одобрено в Актюбинской области. О реализации проекта говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего по области заявки на участие в «Ауыл аманаты» на сегодня подали 1066 человек, из них 738 заявок уже одобрены.

    Ералы Тугжанов подчеркнул необходимость усиления работ по вовлечению сельского населения в проект.

    «С каждым безработным и получателем АСП в селах необходимо работать индивидуально. Информация о проекте должна дойти до каждой семьи», - отметил он.

    По итогам совещания аким области дал ряд поручений касательно активизации действий по эффективной реализации «Ауыл аманаты», дальнейшему устранению всех барьеров.

    Кроме того, поручено изучить ситуацию в селах, где наблюдаются низкие темпы реализации проекта.

    Также в ходе совещания был продемонстрирован ряд уже реализованных проектов. Жители области активно развивают птицеводство, обустраивают пасеки, строят теплицы, открывают пекарни. Аким области поручил тиражировать положительный опыт участников «Ауыл аманаты».

    Автор:

    Самал Ендибаева

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