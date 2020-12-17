Более 700 восточноказахстанцев стали обладателями новых квартир

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Восточно-Казахстанская область встречает очередную годовщину Независимости конкретными делами. По области открыты 11 социально значимых объектов, вручены ключи от новых квартир и домов 744 счастливым новоселам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

Аким ВКО Даниал Ахметов поздравил восточноказахстанцев с великим праздником, подчеркнув роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении суверенного государства, достижениях Казахстана.

«За годы Независимости Казахстан достиг впечатляющих успехов в укреплении своей государственности, социально-экономическом развитии. Благодаря мудрой дальновидной политике Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева и сплоченному труду всех казахстанцев, в стране успешно проведены широкомасштабные реформы и преобразования, которые стали важной составляющей общенациональной идеи, основой согласия в обществе. Современный Казахстан – территория мира, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины», — отметил Д. Ахметов.

В канун празднования Дня Независимости страны в Восточном Казахстане были открыты социально значимые объекты, а жители области стали счастливыми обладателями новых квартир. Два года назад в поселке Глубокое на одной из отчётных встреч жители посетовали на отсутствие культурного учреждения в районе. Просьба была услышана, и, несмотря на жесткие рамки, которые «установила» пандемия коронавируса, накануне Дня Независимости новый дом культуры распахнул свои двери для жителей Глубоковского района.

Кроме того, многодетные мамы поселка Глубокое получили ключи от квартир в новом доме. Не только квартиры, но и вся придомовая территория обустроена под ключ: есть детская площадка, газоны и цветники, парковка и подъездные дороги. Новоселы отметили, что получили самый желанный подарок ко Дню Независимости страны.

В знаменательный день в Аягозском районе 120 семей стали новоселами в двух 60-квартирных домах, построенных в рамках программы «Нұрлы жер». Еще 20 многодетных семей Аягозского района получили ключи от одноэтажных домов. Жители Тарбагатайского района в канун праздника получили возможность заселиться в 11 двухквартирных домов. Еще 10 семьям Бескарагайского района вручили ключи от 5 двухквартирных домов. В Курчатове 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали новоселами в построенном доме. Также ключи от квартир в данном доме получили 7 жителей Курчатова, чьи дома признаны аварийными, и одна многодетная семья. Кроме того, в преддверии праздника заселились в новые квартиры многодетные семьи в Семее и Урджарском районе.

В честь Дня Независимости в Тарбагатайском районе, в селе Акжар, после капитального ремонта открылась школа имени Абая. При Тарбагатайском молодежном ресурсном центре открылся коворкинг-центр. Кроме того, в районе, в селе Акмектеп, запустили модуль по снабжению жителей питьевой водой. В Жарминском районе, в селах Капай и Аршалы, к празднику провели водопроводы. После текущего ремонта в селе Аккайнар Катон-Карагайского района открылся сельский клуб, а также библиотека в селе Урыль.

В областном центре накануне знаменательного дня провели городской турнир по хоккею с шайбой «Жұлдызша» среди школьников, а в парке «Самал», на стадионе «Алтай», Острове Комсомольский и Этнопарке открыли ледовые площадки для катания на коньках. Помимо этого, состоялся Форум молодых архитекторов «Сәулет-2020».

Во всех городах и районах области состоялись праздничные концерты в онлайн-формате. Кроме того, за вклад в развитие ВКО были награждены активные граждане. Состоялись единые классные часы, рассказывающие о Дне Независимости республики, онлайн-конференция «Годы мира и созидания» с участием научной интеллигенции, правоохранительных органов, благотворительные акции, книжные выставки, конкурсы чтецов.

Вместе с тем жители области поддержали акцию «Менің Туым. Менің Отаным!». В Восточном Казахстане вывешены 383 Государственных флага, 317 флажков и 35 баннеров с изображением Флага.

Фото: Инфоцентр ВКО