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    Более 700 тысяч жителей восточной части Китая пострадали в результате тайфуна «Доксури»

    29 Июля 2023, 12:09

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 700 тысяч жителей приморской китайской провинции Фуцзянь пострадали из-за тайфуна «Доксури», обрушившегося на Китай в минувшую пятницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за тайфуна более 120 тысяч жителей были переселены в безопасные районы провинции Фуцзянь, пострадали 260 га посевов, что привело к прямым экономическим потерям в размере $7,3 млн.

    Согласно данным метеорологической службы Китая, в момент выхода тайфуна «Доксури» на сушу максимальная скорость ветра около его эпицентра достигала 50 м/с. Ожидается, что тайфун будет смещаться в северо-западном направлении вглубь материкового Китая со скоростью 30 км/ч, постепенно ослабевая.

    По оценкам метеорологов, «Доксури» стал самым мощным тайфуном, пришедшим в Китай в текущем году.

    В крупных городах китайской провинции Фуцзянь в связи с природной стихией в пятницу местные власти объявили о приостановке занятий, работы и деловой активности. Жителей призвали не выходить из дома, а также сделать запас питьевой воды и продуктов питания.

    Для борьбы с последствиями тайфуна мобилизованы более 3 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц техники.

    Власти Китая выделили 90 млн юаней провинциям Фуцзянь, Гуандун и Чжэцзян для ликвидации последствий штормов и проливных дождей, которые принес в регион тайфун «Доксури».

    Как сообщалось ранее, мощный тайфун Доксури обрушился на Филиппины.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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