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    Более 700 тысяч узбекистанских туристов посетили Казахстан с начала года

    6 Октября 2022, 20:01

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан стал вторым по полярности туристическим направлением для узбекистанцев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, по состоянию на 1 октября 2022 года 3,9 млн узбекистанцев выезжали за рубеж с туристическими целями.

    Чаще всего граждане Узбекистана путешествуют в соседние страны. Самым популярным направлением стал Кыргызстан, куда отправилось 1877 тыс. узбекистанцев.

    Вторым направлением, вызвавшим повышенный интерес у туристов, стал Казахстан. С начала года нашу страну посетили 774,1 тыс. граждан Узбекистана.

    На третьем месте расположился Таджикистан. Его в качестве туристического маршрута выбрали 535,1 тыс. узбекистанцев. Турция и Россия заняли четвертую и пятую строчки - в этих странах побывало 239,1 тыс. и 195,7 тыс. узбекских туристов соответственно.

    Ранее сообщалось, что за 8 месяцев текущего года Узбекистан посетили более 900 тыс. казахстанских туристов.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Туризм Узбекистан
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