Более 700 тысяч потребзаймов социально уязвимых слоев населения погашены в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отчитался в Мажилисе Парламента РК по исполнению бюджета за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отчетном году во исполнение поручения Президента Республики Казахстан погашены 716 тысяч беззалоговых потребительских займов социально уязвимых слоев населения в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. Налоговой амнистией по списанию пени и штрафов, при условии уплаты основного долга, воспользовались около 56 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и более 750 тысяч физических лиц», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, исполнение республиканского бюджета в таких экономических условиях характеризуется следующими показателями.

«Поступления в республиканский бюджет составили 10,6 трлн тенге с исполнением на 100,4%. Расходы освоены на 99,9% и составили 12 трлн тенге. Социальные расходы по сравнению с 2018 годом увеличились на 22% и составили 5,2 трлн тенге», - отметил министр.

«Это 43% от общего объема республиканского бюджета. Дефицит бюджета составил 1,3 трлн тенге или 1,9% к ВВП. Уровень долга Казахстана остается в безопасных пределах», - добавил Е. Жамаубаев.

Напомним, 26 июня 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан». Согласно указу, в целях оказания своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на граждан Республики Казахстан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в разовом порядке приняты меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях их задолженности по беззалоговым потребительским займам.