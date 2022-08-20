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    Более 700 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года

    20 Августа 2022, 14:02

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав с начала года рост потока иностранных туристов более чем в 2 раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, за 7 месяцев 2022 года Узбекистан с туристическими целями посетили 2,4 млн иностранных граждан, что больше прошлогоднего показателя в 2,2 раза.

    Почти третью часть всех иностранных туристов составили граждане Казахстана – 716,7 тыс. человек. Также в тройку лидеров туристического потока вошли соседние с Узбекистаном страны: Кыргызстан – 675,1 тыс., и Таджикистан - 637 тыс. туристов.

    Поток гостей из РФ составил 247,2 тыс. человек. На дальнее зарубежье пришлось 124 тыс. туристов, в том числе из Турции прибыли – 38,6 тыс. гостей, Южной Кореи –8,4 тыс., Германии - 8 тыс., США - 6,3 тыс.

    Ранее сообщалось, что только за июль Узбекистан посетили 180 тыс. казахстанских туристов.


    Фото: t.me/statistika_rasmiy

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Туризм Узбекистан Общество Мировые новости
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