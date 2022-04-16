Более 700 раз вводились ограничения на дорогах Казахстана из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О снижении числа ДТП в первом квартале 2022 года заявил Премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает статистика, в целом по стране в первом квартале текущего года наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и раненых в них граждан (на один %), в том числе на республиканских дорогах и в населённых пунктах (на два % и четыре % соответственно). С начала зимнего периода на автодорогах страны вводилось 771 ограничение движения, в том числе 110 случаев – по причине гололеда», - написал А. Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он перечислил предпринимаемые для обеспечения безопасности в зимний период меры.

«В целях обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения в зимний период осуществляется обслуживание автодорог общей протяженностью около 96 тыс. км, из них почти 25 тыс. км – республиканского значения (силами ТОО «Казахавтодор») и около 71 тыс. км – областного и районного значения (местными исполнительными органами). Всего имеется свыше 1,3 тыс. единиц дорожно-эксплуатационной техники, за прошедший зимний период ежедневно эксплуатировалось около 600 единиц техники. На системной основе обеспечивается работа по поддержанию автодорог в надлежащем состоянии, в том числе очистке обочин и проезжей части, использованию снегозащитных траншей и щитов, а также инертных материалов (соль, песок, отсев и т.п.) на участках возникновения гололедицы», - отметил А. Смаилов.

По его словам, в целях информирования населения об ухудшении погодных условий с экстренного номера «112» осуществляется рассылка соответствующих смс-сообщений.

«Согласно плану мероприятий по подготовке к зимнему периоду были обеспечены готовность производственных баз (котельные, обогревательные пункты, гаражи и др.), установка на опасных участках временных дорожных знаков («Скользкая дорога», «Ограничение скорости» – 5 тыс.), за определенными снегозаносимыми участками (протяженностью 3 тыс. км) закреплены ответственные лица и необходимая дорожная техника», - заключил Премьер.



