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    Более 700 пьяных водителей задержали в Актюбинской области

    17 Июля 2022, 18:18

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За шесть месяцев с начала года в Актюбинской области задержаны более 700 нетрезвых водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Полицейские постоянно проводят мероприятия по выявлению нетрезвых водителей на дорогах. Однако, несмотря на многочисленные предупреждения о недопустимости вождения транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения, граждане продолжают совершать противоправные действия.

    «За полгода полицейскими более 700 нетрезвых водителей задержаны на дорогах Актюбинской области. Также с начала года на территории области зарегистрировано 7 ДТП, совершенные по вине нетрезвых лихачей в которых 8 человек были травмированы», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.

    В ведомстве напомнили, что нетрезвый водитель является повышенным источником опасности для всех участников дорожного движения. Зачастую водителей не останавливает, что за пьяную езду законодательством предусмотрено пожизненное лишение прав на вождение транспортным средством, крупный штраф, административный арест.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Безопасность МВД РК
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