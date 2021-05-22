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    Более 700 объектов стали участниками проекта «Ashyq» в столице

    22 Мая 2021, 01:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице растет число объектов предпринимательства, желающих работать с проектом «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

    В настоящее время в пилотном проекте «Ashyq» по городу Нур-Султану участвуют 714 субъектов предпринимательства. Из них 57 фитнес-клубов, 24 СПА-центра, 17 бассейнов, 3 боулинг-клуба, 37 компьютерных клубов, 29 саун, 494 организации общественного питания, 10 кинотеатров, 5 театров, 5 концертных организаций, 9 бильярдных клубов, 3 выставочных центра, 21 добровольный участник.

    Основная цель пилотного проекта «Ashyq» - обеспечение безопасности посетителей и персонала, потому что нередко приходится сталкиваться с фактами, что далеко не все граждане соблюдают режим самоизоляции, посещая общественные места и, таким образом, создавая угрозу распространения вируса. Проект «Ashyq» позволяет при входе человека в заведение видеть его статус.

    Отметим, перед входом в общественное заведение пользователь сканирует специальный QR-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя. Расшифровка у статусов следующая:

    - «красный» статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции;

    - «жёлтый» присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать другие общественные места;

    - «синий» – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный, будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту);

    - «зелёный» – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19, знак полной свободы передвижения.

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