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    Более 700 объектов газоснабжения предстоит передать на баланс «QazaqGaz»

    6 Июня 2022, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о ходе передачи объектов газоснабжения на баланс национального оператора «QazaqGaz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная часть объектов газоснабжения строится местными исполнительными органами за счет бюджетных средств путем заключения договора с подрядными организациями и затем должны передаваться «QazaqGaz» для дальнейшей эксплуатации. На сегодняшний день объекты газоснабжения, построенные местными исполнительными органами, передаются на баланс эксплуатирующим организациям по схеме: местный исполнительный орган – Комитет государственного имущества и приватизации Минфина РК – АО «ФНБ «Самрук – Казына», - сказал Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе.

    По состоянию на 2020 год, общее количество непереданных объектов по республике составляло 1227 объектов стоимостью 302 млрд тенге.

    «На сегодняшний день разработаны и приняты постановления Правительства Республики Казахстан по передаче 491 объекта общей стоимостью 107,4 млрд тенге», - сообщил министр.

    Таким образом, количество непереданных объектов по республике составляет 736 объектов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Мажилис Минэнерго РК
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