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Незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Мая 2023, 10:29
Незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор РК Берик Асылов назвал сумму средств, которые удалось вернуть в страну к настоящему моменту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не дожидаясь принятия специального закона, общими усилиями в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге», - сказал Берик Асылов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

По его словам, меры по возврату принимаются всеми членами комиссии и вовлеченными госорганами.

На заседании рассмотрены результаты работы, механизмы принятия арестованного имущества по отдельным делам, а также вопрос о проведении параллельных финансовых расследований.

Правоохранительным органам поручили организацию эффективных параллельных финансовых расследований по делам, связанным с получением дохода с признаками отмывания средств.

Это позволит вместе с установлением обстоятельств по основному преступлению выявить факты незаконного вывода имущества и легализации нажитых преступным путем денег.

Напомним, в прошлом году Указом Президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.


Генпрокуратура  
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