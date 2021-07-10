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    Более 700 млрд тенге инвестиций вложат в сельское хозяйство

    10 Июля 2021, 12:17

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о проводимой работе по развитию сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство ведёт последовательную работу по развитию сельского хозяйства. В текущем году будет обеспечен рост выпуска продукции АПК на 5%, на сумму более 7 трлн тенге. Правительством увеличены объемы государственной поддержки на приобретение сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и высококачественных семян», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

    По его словам, в текущем году в сельское хозяйство будет вложено свыше 700 млрд тенге инвестиций, что на 22% выше уровня прошлого года.

    «Инвестиции в производство продуктов питания увеличатся на 18,8% до 124 млрд тенге. В настоящее время реализуется 285 инвестиционных проектов на сумму 335 млрд тенге. В целом, данные меры позволят создать 8,4 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве», - отметил Премьер.

    «Для поддержки развития растениеводства будет обеспечена поставка дизтоплива в объеме 770 тыс. тонн в период уборочных работ по фиксированной льготной цене. Кроме того, площади кормовых культур увеличатся на 9,6% до 3,6 млн гектар», - заключил А. Мамин.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Сельское хозяйство Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
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