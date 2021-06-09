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    Более 700 млрд тенге дополнительно поступили в бюджет в 2020 году

    9 Июня 2021, 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о дополнительных поступлениях в бюджет в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Безусловно, мы понимаем важность поиска стабильных источников несырьевых доходов и улучшения фискального администрирования. Для этого проводится комплексная работа по сокращению теневой экономики и цифровизации налогового и таможенного администрирования», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

    По его словам, обеспечен рост эффективности камерального контроля в 1,5 раза, в связи с чем 490 млрд тенге самостоятельно оплачено субъектами в бюджет без выхода на проверку.

    При этом в рамках антикризисных мер на 6 месяцев были приостановлены меры налогового контроля в отношении МСБ.

    «Несмотря на это, благодаря цифровизации нам удалось получить в бюджет дополнительных поступлений в сумме более 700 млрд тенге за счет улучшения администрирования», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Экономика Минфин РК
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