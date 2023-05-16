Более 700 км жамбылских дорог отремонтируют в 2023 году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Больше запланированного выделят средств на развитие дорожной отрасли и средний ремонт дорог в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно в Жамбылской области увеличивается доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии. По информации облуправления автомобильных дорог и пассажирского транспорта, в Жамбылской области в 2023 году на дорожную отрасль выделено более 24 млрд тенге, и до конца года планируется провести средний ремонт более 700 км дорог.

Как сообщалось ранее, в 2022 году в регионе реализовали 252 проекта по ремонту дорог. Реконструировали 9,4 км дорог, провели средний ремонт 605,2 км дорог. По итогам года доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 97%, доля сельских улиц в хорошем и удовлетворительном состоянии - 82%. В начале 2023 года в регионе планировали выделить на развитие дорожной отрасли 11,8 млрд тенге, провести средний ремонт 557,4 км дорог.

По информации руководителя облуправления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Мурата Саурыкова, на 2023 год на развитие дорожной отрасли выделяется 24,7 млрд тенге.

«Планируется построить 3,3 км дорог, реконструировать 11,4 км дорог, провести средний ремонт 777,3 км дорог», - уточнил руководитель ведомства.

На недавнем совещании в облакимате аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов раскритиковал отсутствие координации и должного контроля со стороны дорожного управления.

«Для развития дорожной сети выделяются немалые бюджетные средства. И ваша обязанность контролировать их эффективное освоение, особое внимание уделять качеству работ. Пора прекратить ямочный ремонт на одном и том же участке ежегодно», - сказал аким области.

Глава региона поставил перед ведомством ряд задач - своевременное проведение ремонтных работ, открытие новых городских и межрайонных маршрутов, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.

К 2025 году в Жамбылской области планируется реализовать 895 проектов по среднему ремонту дорог областного и районного значения на 73,6 млрд тенге. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99,5%.

