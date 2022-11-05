Более 700 казахстанцев лечатся от коронавируса

5 Ноября 2022, 14:29

5 Ноября 2022, 14:29

Более 700 казахстанцев лечатся от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 47 случаев заболевания коронавирусом выявили за сутки в Казахстане. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрав РК.

« На 5 ноября лечение от КВИ продолжают получать 708 человек (–562 + и 146 КВИ-). Из них в стационарах находится 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 622 пациентa. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – пять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – три пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент», - говорится в сообщении.