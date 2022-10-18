Более 700 грантов выделено по специальности «Лесное хозяйство» за три года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О выделяемых по специальности «Лесное хозяйство» грантах сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по направлению «Лесное хозяйство» за последние три года выделено 726 грантов, из них на 2022 – 2023 учебный год – 236 грантов. Так, контингент обучающихся составляет 2091 человек (бакалавриат – 2061, магистратура – 22 и докторантура – 9)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он заверил, что при гарантированном обеспечении трудоустройства указанное количество выделяемых грантов и выпускников достаточно для отрасли.

Как сообщалось ранее, с учетом имеющихся возможностей государственного бюджета Правительством рассматриваются вопросы увеличения заработных плат сотрудникам лесного хозяйства с учетом работы в отдаленных населенных пунктах и лесном фонде, рисков при тушении в лесном фонде и степных пожаров, работы с ядовитыми веществами при проведении защиты леса от вредителей и болезней.



