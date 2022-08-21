Более 700 дериватов охраняемых законом животных изъяли карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские в Улытауском районе задержали преступную группу, у которой обнаружили 700 рогов сайгаков. Шестеро мужчин продавали рога за 80-100 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

18 августа в ходе оперативной разработки сотрудниками департамента полиции Карагандинской области в поселке Кызылжар Жанааркинского района Улытауской области задержаны участники преступной группы, которые на протяжении нескольких лет на территории Улытауской области и Карагандинской области занимались незаконным промыслом на сайгу.

Участники преступной группы периодически осуществляли отстрел сайги, с целью получения дериватов, которые сбывали в южные регионы, для дальнейшей реализации в КНР.

Установлено, что добытые преступным путем рога сайги фигуранты оценивали от 80 до 100 тыс. тенге за кг.

«В настоящее время проведено шесть обысковых мероприятий, задержаны три участника (в возрасте 34-46 лет), еще трое объявлены в розыск. Изъято 150 кг рогов сайги в количестве 732 штуки. Кроме того, сотрудниками полиции у подозреваемых изъяты весы, холодное оружие в виде ножей, незарегистрированной оружие, авто-мототехника», - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339-1 УК РК «Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет, с конфискацией имущества.

Расследованием занимается следователи департамента полиции Карагандинской области.

В феврале этого года карагандинские полицейские в этом же районе задержали устойчивую группу браконьеров, у которых изъяли 844 штуки рогов сайги.

Видео с сайта Polisia.kz