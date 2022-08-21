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    Более 700 дериватов охраняемых законом животных изъяли карагандинские полицейские

    21 Августа 2022, 21:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские в Улытауском районе задержали преступную группу, у которой обнаружили 700 рогов сайгаков. Шестеро мужчин продавали рога за 80-100 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    18 августа в ходе оперативной разработки сотрудниками департамента полиции Карагандинской области в поселке Кызылжар Жанааркинского района Улытауской области задержаны участники преступной группы, которые на протяжении нескольких лет на территории Улытауской области и Карагандинской области занимались незаконным промыслом на сайгу.

    Участники преступной группы периодически осуществляли отстрел сайги, с целью получения дериватов, которые сбывали в южные регионы, для дальнейшей реализации в КНР.

    Установлено, что добытые преступным путем рога сайги фигуранты оценивали от 80 до 100 тыс. тенге за кг.

    «В настоящее время проведено шесть обысковых мероприятий, задержаны три участника (в возрасте 34-46 лет), еще трое объявлены в розыск. Изъято 150 кг рогов сайги в количестве 732 штуки. Кроме того, сотрудниками полиции у подозреваемых изъяты весы, холодное оружие в виде ножей, незарегистрированной оружие, авто-мототехника», - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 339-1 УК РК «Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет, с конфискацией имущества.

    Расследованием занимается следователи департамента полиции Карагандинской области.

    В феврале этого года карагандинские полицейские в этом же районе задержали устойчивую группу браконьеров, у которых изъяли 844 штуки рогов сайги.

    Видео с сайта Polisia.kz

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Борьба с преступностью Происшествия Экология Животные Улытауская область Сайгак
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