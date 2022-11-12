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    Более 700 человек застряли в аэропорту Шымкента

    12 Ноября 2022, 01:25

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Густой туман, окутавший южный мегаполис, спровоцировал задержку и отмену авиарейсов. Более 700 человек застряли в аэропорту Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

    Сильный туман стал причиной задержки и отмены нескольких рейсов с самого утра. Как сообщили в аэропорту Шымкента, всего задержаны пять рейсов. В общей сложности это 724 человека. Еще два рейса в столицу вовсе отменили. Больше всего не повезло тем, кто планировал лететь из Шымкента в Алматы. 134 человека ожидают своего рейса с 10 утра, среди них полно детей и взрослых, рейс перенесли на 12 часов. Все это время здание аэропорта Шымкента переполнено пассажирами, пишет Otyrar.

    Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

    «Туман стоит в аэропорту на взлетно-посадочной полосе. Видимость плохая, туман, из-за этого нет допустимого значения видимости. С утра рейс Air Astana должен был вылететь в Алматы в 10:15, перенесли на 00:25, но это еще не точно, погода не улучшается. Если задержка более 6 часов, то пассажиры имеют право на полный возврат билетов, без штрафа, многие возвратили билеты и едут своим ходом. Пока прогноз неутешительный по погоде. Предоставляли горячее питание, но гостиницу не предоставляли, потому что это не по вине авиакомпании, а погодные явления. Ну и полный возврат осуществляем», — сообщили в пресс-службе Air Astana.

    По данным синоптиков Казгидромет, туман может сохраниться вплоть до утра 12 ноября. Видимость на дорогах снижена. ДЧС Шымкента напоминает о правилах безопасного вождения.

    Часть пассажиров отмененных и задержанных рейсов решила выехать своим ходом, на такси. Тем временем, в городском ДЧС призывают воздержаться от дальних поездок до полного рассеивания тумана.


    Фото: otyrar.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Шымкент Общество Погода Эйр Астана
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