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    Более 700 человек привлекли к ответственности в Шымкенте в ходе ОПМ «Нелегал»

    14 Июля 2021, 21:17

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления миграционной службы ДП города Шымкента проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    По итогам оперативно-профилактического мероприятия по городу выявлены и привлечены к административной ответственности 752 лица. Из них 560 - иностранцы, 192 - граждане РК.

    Выявлено 170 граждан РК, незаконно обеспечивших иностранцев жильем, 22 гражданина РК, незаконно использовавших иностранную рабочую силу. Они привлечены к административной ответственности по статьям 518 и 519 КоАП РК.

    Кроме того, 398 человек были доставлены в приемно-распределительное учреждение департамента с целью установления личности.

    Полицейские Шымкента призывают строго соблюдать миграционное законодательство и напоминают об ответственности за его нарушение.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент
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