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    Более 700 человек пожаловались на соцмедстрахование в Мангистауской области

    30 Января 2022, 18:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в областной филиал Фонда социального медицинского страхования поступило 725 обращений и жалоб от жителей Мангистауской области. Об этом сообщил директор филиала Руслан Бектубаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из них около 500 были по вопросам качества и доступности медицинской помощи. По характеру вопросов на первом месте - неудовлетворенность качеством оказания медицинской помощи (17,6%); на втором –невозможность получения диагностических услуг (13,3%); на третьем – некачественное оказание участковых услуг (ВОП, врач – терапевт, врач - педиатр) (12%); на четвертом – низкое качество оказания медицинской помощи в стационаре (7,2%). Все жалобы были рассмотрены в срок с подробными разъяснениями. По всем обращениям приняты меры и даны ответы», - сказал Руслан Бектубаев.

    Проведено 104 проактивных мониторинга, экспертами филиала фонда выявлено 11 645 потенциальных дефектов на сумму 283 млн тенге.

    «На конец декабря 2021 года по области 84,2% населения зарегистрировано в системе ОСМС. Это 627 950 человек (по Республике – 80,06%). Незастрахованными остаются 117 794 человека (15,8%). По их идентификации и вовлечению в систему ОСМС филиалом проводится совместная работа с местными исполнительными органами, областным управлением здравоохранения, медицинскими организациями. Выделенный бюджет на 2022 год составит 56,2 млрд тенге, в том числе ГОБМП – 32,0 млрд тенге, ОСМС – 24,2 млрд тенге. По результатам проведенных конкурсных процедур на 2022 год заключены договора с 53 медицинскими организациями», - сказал Руслан Бектубаев.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Страхование Мангистауская область
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