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    Более 700 человек нарушили миграционное законодательство РК в Туркестанской области

    26 Июня 2023, 11:22

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 700 нарушителей миграционного законодательства выявили в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

    С 19 по 25 июня на территории Туркестанской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал».

    Его основной целью является предупреждение и предотвращение преступлений, совершаемых иностранцами или в отношении них, выявление иностранных граждан, нелегально находящихся на территории РК, и профилактика нарушений миграционного законодательства.

    Всего за время ОПМ «Нелегал» полицейскими выявлены и привлечены к административной ответственности 711 иностранцев и граждан Республики Казахстан, нарушивших требования Закона РК «О миграции населения». Из них, к административной ответственности привлечены 506 иностранцев по статье «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

    «В Сайрамском районе за нарушение миграционного законодательства 8 девушек легкого поведения, гражданок Республики Узбекистан, по решению суда выдворены за пределы страны.

    В Келесском районе выявлены 15 граждан соседнего государства, незаконно занимавшихся строительными работами без разрешения уполномоченного органа, которые также в административном порядке выдворены с территории республики», - сообщили в полиции.

    Профилактические мероприятия в данном направлении продолжаться.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркестанская область МВД РК мигранты
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