Более 700 человек госпитализировали из-за ОРВИ в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала эпидемиологического сезона с острыми респираторными вирусными инфекциями оказались в стационаре 748 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления здравоохранения Кумара Кусемисова на аппаратном совещании в областном акимате, из общего числа госпитализированных больше всего детей – 599 человек и 96 беременных женщин.

«С гриппом пролечено в стационаре 10 пациентов, со свиным гриппом - шесть человек», - добавил К. Кусемисов.

По последним данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, по области зарегистрировали 269 случаев гриппа. Из них 245 лабораторно подтвержденных случая гриппа типа В и 24 типа А (свиной - 20 случаев, гонконгский - 4 случая). Среди заболевших - 52 беременные женщины, 84 ребенка в возрасте до 14 лет.

Заболеваемость ОРВИ в этом эпидсезоне выросла в 1,6 раза.

Прививку против гриппа получили 75 353 североказахстанца, или 13,7% от населения области. ВОЗ рекомендует прививать не менее 10%.



