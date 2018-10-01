Более 700 бизнес-проектов в Астане получили поддержку «ДКБ 2020»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За период реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» столичными властями совместно с Фондом развития предпринимательства «Даму» было поддержано 709 проектов на общую сумму 150 млрд тенге. Об этом сообщил директор столичного филиала фонда Абдолла Нурсултан на встрече акима столицы Бахыта Султанова с активом города по обсуждению Послания Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«С каждым новым годом количество МСБ, участвующих в данной программе, растет. За последние три года рост по количеству субсидированных проектов составил 75%, а по гарантированным - 28%.

За весь период работы программы было создано более 8 тысяч новых рабочих мест, выпущено продукции на сумму 800 млрд тенге, налоговые поступления в бюджет составили более 46 млрд тенге. Данная программа играет большую роль в развитии МСБ в столице и в стране в целом», - сказал Нурсултан Абдолла.

Отметим, в своем Послании Глава государства акцентировал внимание на вопросах улучшения бизнес-климата. Елбасы поручил увеличить срок действия программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» до 2025 года, продление которой позволит создать свыше 20 тысяч новых рабочих мест.

В ходе встречи Бахыт Султанов сообщил, что с начала года количество действующих субъектов МСБ выросло почти на 9% - до 106 тысяч единиц. Налоговые поступления в бюджет от субъектов МСБ составили порядка 300 млрд тенге (или 45% от общих налоговых поступлений и платежей).

«Астана стала победителем субнационального рейтинга по легкости ведения бизнеса, удостоилась специальной премии Главы государства и досрочно выполнила задачу по обеспечению 50% доли МСБ в ВРП до 2050 года. Сегодня со стороны государства предоставляется много возможностей для людей, желающих открыть собственное дело. Нынешнее послание придаст дополнительный импульс для реализации экспортного потенциала и насыщения внутреннего рынка отечественными товарами», - отметил Б. Султанов.