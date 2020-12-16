Более 70 жетысусцев получили государственные награды

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Талдыкорган в стенах драматического театра имени Бикен Римовой прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Значимое событие собрало видных общественных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции, государственных служащих, ветеранов, тружеников села и многих других, кто внес особый вклад в развитие области и республики в целом.

Поздравил жетысусцев аким Алматинской области Амандык Баталов.

«Уважаемые участники торжественного собрания, дорогие земляки! 16 декабря 1991 года для нашей страны началась новая эпоха. Под руководством Елбасы за короткий по историческим меркам период Казахстан превратился в самостоятельное, политически и экономически независимое государство. Именно День Независимости, как главный праздник страны, стал олицетворением правильности избранного курса и уверенности в завтрашнем дне. Если в первые десятилетия независимости бюджет нашего региона не превышал 20 миллиардов тенге, то по итогам года он достиг уже 771 миллиард тенге. А это новые школы, больницы, детские сады, объекты культуры и спорта, доступное жилье и развитая инфраструктура. По поручению Елбасы и поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева мы возобновили выращивание сахарной свеклы и запустили простаивающие сахарные заводы Аксу и Коксу. Реализованы крупные инвестиционные проекты с участием 9 транснациональных компаний. И это лишь малая часть проделанной работы. С такими достойными успехами, еще более сплотившись, мы решительно подходим к важнейшей юбилейной дате – 30-летию Независимости. Все это благодаря сплоченности и ежедневному труду всех жетысусцев», - сказал аким.

Далее глава региона в честь праздника вручил государственные награды жетысусцам, чей весомый вклад отразился в социально-экономическом развитии страны. Так, большая группа присутствующих была отмечена орденами «Құрмет», «Еңбек Даңқы» III степени, медалями «Ерең еңбегі үшін», «Шапағат», а также Почетными грамотами акима области. В целом, государственные награды получили 72 человека. Шестеро из них также стали Почетными гражданами Алматинской области. В числе нашражденных депутат Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен.

«Во-первых, хочу всех казахстанцев поздравить с главным праздником страны – Днем независимости! Во-вторых, отдельное спасибо руководству области за присвоение столь высокого звания. Поверьте, это для меня большая честь. Обещаю оправдать ваши надежды и трудиться еще больше во благо нашей республики», - сказала обладатель звания «Почетный гражданин Алматинской области.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.