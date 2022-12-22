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    Более 70 земельных участков незаконно выдали в Петропавловске

    22 Декабря 2022, 22:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году выявили 170 земельных участков, выданных с нарушениями или неиспользуемых по целевому назначению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече с населением аким города Руслан Анбаев сообщил, что такие участки изымают. В том числе 61 – из-за длительного неиспользования по целевому назначению, 35 - по факту самовольного занятия участка, находящегося в государственной собственности и 74 – вызвали вопросы в законности их предоставления.

    «Есть факты неиспользования участков и в 173 садоводческих товариществах. По итогу ревизии в государственную собственность возвратили и выдали новым владельцам 122 участка, на рассмотрении в суде находятся 12 материалов, 404 участка поставили на учет как бесхозные», - проинформировал Р.Анбаев.

    Аким города добавил, что планируется проведение проверок на нецелевое использование дачных участков.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область
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